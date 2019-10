V doberdobski občini se je okrog 14.30 zgodila huda prometna nesreča, po kateri so državno cesto št. 55 nekaj ur zaprli za promet. Pred križiščem pri Sabličih sta trčila avtomobil in tovornjak, voznik avtomobila je ostal ujet v zveriženi pločevini, iz katere so ga rešili gasilci. 29-letnega mladeniča so odpeljali v bolnišnico na Katinari, kljub poškodbam naj ne bi bil v smrtni nevarnosti.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.