Z delavnicami začeli tkati vezi

Dijaki prvega letnika likovne in gledališke smeri novogoriške gimnazije ter dijaki prvih in drugih letnikov zavoda Cankar-Zois-Vega iz Gorice so se včeraj na Trgu Evrope družili na skupnem kulturnem dnevu. Profesorji so zanje organizirali jezikovne in ustvarjalne delavnice, v sodelovanju Goriškega muzeja pa so si ogledali tudi muzejsko zbirko Kolodvor. Kulturni dan je potekal v okviru projekta EPK GO!2025. Želja profesorjev je, da bi takšna druženja lahko ponovili večkrat v letu ter da bi v času, ko bo Nova Gorica z Gorico nosila naziv Evropska prestolnica kulture, ustvarili skupen projekt.»Najprej so bili dijaki nad skupnim druženjem začudeni, saj sploh niso več navajeni tega, da gredo iz razredov. Začudilo jih je tudi to, da se bodo družili z drugimi. Mogoče so bili tudi nekoliko prestrašeni. Toliko časa so bili "zaprti" v razredih. Za to generacijo je prava novost, da so lahko tudi zunaj, da se družijo,« je realnost, ki jo doživlja sedanja generacija srednješolcev, opisala Erika Valentinčič, profesorica slovenščine in zgodovine tehniških šolah v Gorici, ki upa, da bodo dogodki, kot je bil včerajšnji, pomagali premoščati razdaljo, ki je nastala v času covida. »Naša želja je, da bi dijaki ta prostor doživljali kot eno skupno mesto. V to smo verjeli še preden je Nova Gorica z Gorico osvojila naziv EPK. Zato smo hoteli, da bi nove generacije to doživljale že prej in da bodo tudi v bodoče,« dodaja Valentinčičeva, ki obenem priznava, da goriški dijaki vrstnikov iz Nove Gorice ne poznajo. Tu pa tam se sicer najde kakšna izjema, posamezniki iz Gorice obiskujejo denimo glasbeno šolo v Novi Gorici ali obratno. »Sicer pa se ne poznajo. Tudi navade in običaji so drugačni. To sta dva popolnoma drugačna svetova,« pojasnjuje sogovornica.

Največ zanimanja med goriškimi dijaki je bilo za likovno in fotografsko delavnico. »Tega v našem programu ni in dijaki so bili veseli možnosti, da posežejo po čem novem. Mentorji si v prihodnje vsekakor želimo nadaljevati s takšnimi skupnimi dogodki, upamo, da že spomladi, ko bi lahko morda organizirali spoznavanje teritorija, kulturno-zgodovinske sprehode po obeh mestih in skupno ustvarjanje,« zaključuje profesorica Valentinčič, medtem ko Martina Kobal, profesorica angleščine na novogoriški gimnaziji dodaja: »Današnji kulturni dan naj bi bil začetek našega večletnega sodelovanja, ki bi se končal z večjim projektom v letu 2025 v okviru EPK. Današnje druženje je zastavljeno kot spoznavanje in tkanje prijateljstev v obliki delavnic. Za leto 2025 pa bi lahko skupaj pripravili gledališko predstavo ali muzikal.« Tudi novogoriški profesorici smo zastavili enako vprašanje na temo medsebojnega poznavanja dijakov iz Gorice in Nove Gorice. »Z veseljem bi rada rekla, da se poznajo, vendar se bojim, da se ne. Tudi zato so taki dogodki zelo pomembni. V prihodnosti bi si želela, da bi bilo takega sodelovanja več,« odgovarja Martina Kobal.