Z dnevnicami so utajevali davke

Zaposlenim so neupravičeno izplačevali neobdavčene dnevnice in se na ta način od leta 2014 do leta 2018 izognili plačilu 873.000 evrov davka na osebne dohodke Irpef, ki mu gre prišteti še 235.000 evrov neporavnanih davčnih odtegljajev. Goriški finančni stražniki so razkrinkali podjetje s sedežem na Hrvaškem, ki ga vodi hrvaški državljan; podjetje se ukvarja s kovinarstvom in gradbeništvom in je kot podizvajalec v zadnjih letih delalo v pokrajinah Gorica, Pordenon, Videm, Treviso, Benetke in Firence. Med njegovimi zaposlenimi - kršitve so ugotovili pri 579 delavcih - so državljani Romunije, Poljske, Bosne-Hercegovine in Hrvaške. Delavci so dnevno prejemali petnajst evrov dnevnice (mesečno se je nabralo približno dvesto evrov), do katere bi imeli pravico le, če bi se odpravljali na službena potovanja. V resnici so delali vedno na istem mestu, zato izplačevanje neobdavčenih dnevnic ni bilo nikakor upravičeno.