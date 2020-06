Z dogovorom do dveh mest v domu za starejše občane

Sovodenjska občina bo podpisala konvencijo z domom za starejše občane Villa San Giusto iz Gorice, na podlagi katere bodo v omenjeni ustanovi dali na razpolago dve mesti za oskrbo sovodenjskih starejših občanov. Konvencija ne prinaša sovodenjski občini dodatnih stroškov od teh, ki so po zakonu predvideni v zvezi z zagotavljanjem pomoči občanom z nizkimi dohodki in brez bližnjih sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali.

Pred nekaj dnevi so sklep o podpisu konvencije potrdili na zasedanju sovodenjskega občinskega odbora, zatem so ga objavili na občinski oglasni deski. Postopku je sledila pristojna občinska odbornica Ljubica Butkovič, ki pojasnjuje, da so se pogovori z goriškim domom za starejše občane začeli še pred začetkom težav s koronavirusom, nakar je zaradi pandemije prišlo do zamika pri pripravi konvencije. Trenutno imajo v Sovodnjah enega starejšega občana z nizkimi dohodki in brez sorodnikov, ki potrebuje oskrbo. S svojo pokojnino ne uspe kriti celotnega mesečnega stroška za bivanje v domu, tako da mu bo priskočila na pomoč sovodenjska občina, ki mu itak že sledi preko svoje socialne službe.