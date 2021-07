Z džezovskimi ritmi so se sprehajali po Primorski

Po dolgem obdobju glasbene suše so v ponedeljek spet navdušili publiko s petjem v živo. Na odru Kulturnega centra Lojzeta Bratuža so nastopili pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem pod vodstvom Ambroža Čopija. Številno publiko so navdušili s programom ljudskih pesmi s Primorske, ki jih je priložnostno priredil Marijan Dović in jih spremenil v džezovski užitek. Zbor je med koncertom z naslovom Ta citira spremljala skupina Stingswings, ki jo sestavljajo violinista Matija Krečič in Marijan Dović, ki je hkrati zaigral na kitaro, Peter Ugrin na violini, Kristijan Kranjčan na violončelu in tolkalec Blaž Celarec.

Glasba, ki so jo v ponedeljek prvič predstavili v živo, je nastala za album Ta citira na pobudo APZ Univerze na Primorskem in njenega umetniškega vodje Ambroža Čopija. Za džezovske priredbe skladb je poskrbel Marijan Dović, ki se je glasbene improvizacije učil sam in se potem izpopolnjeval na najrazličnejših mojstrskih natečajih v Italiji in Avstriji. Pesmi je reinterpretiral na podlagi džezovske harmonije z vpeljavo najrazličnejših ritmov in razpoloženj, kljub temu pa je ohranil izvorno sporočilo in značaj posameznih pesmi; v skladbe je vključil ritme iz svetovnih glasbenih tradicij, kot so swing, latin in afro. Publika se je tako med koncertom sprehodila od Istre, do Rezije, Trsta in Gorice ob spremljavi bolj ali manj prepoznavnih ljudskih melodij. Večino pesmi je zbor izvajal ob spremljavi skupine Stringstwings, ki so se inštrumentov posluževali tudi za ustvarjanje najrazličnejših ritmov in eksotičnih zvokov.