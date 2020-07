Z evropskimi sredstvi do zagona gospodarstva

»Jeseni nas čakajo številni izzivi. Za mnoge delavce se bodo izčrpali socialni blažilci, s koncem poletja bo jasno, kolikšna je bila bera v turističnem sektorju. S sredstvi iz evropskega programskega obdobja 2021-2027 želimo prispevati k ponovnemu zagonu gospodarstva in hkrati priskočiti na pomoč krajevnim upravam in ustanovam, da se spet postavijo na noge; še posebej pomembna bo naša vloga na področju kulture, ki zaradi koronavirusa izredno trpi.« Tako pravi Boris Dijust, ki je od prejšnjega tedna novi predsednik deželne agencije Informest.

Dijust se je rodil leta 1962 in ima za sabo 36 let službovanja v policiji, kjer si je nabral številne izkušnje v zvezi z mejnimi vprašanji in priseljevanjem. Velja za strokovnjaka s področja odkrivanja ponarejenih dokumentov, kar je med drugim do leta 2006 poučeval na policijski šoli v Devinu, ki so jo zatem preselili v Ceseno. »V času sem vzpostavil številne stike s policijo iz Slovenije in ostalih držav, članic srednjeevropske pobude; delal sem tudi v Nemčiji in na meji s Poljsko. Prepričan sem, da je znanje, ki sem si ga nabral, koristno tudi za delovanje Informesta,« pravi Dijust, ki si med drugim želi, da bi se agencija Informest še bolj odprla krajevnemu okolju. »Razpolagamo s skupino strokovnjakov, po zaslugi katerih je Informest vključen v 27 evropskih projektov, ki so skupno vredni 55 milijonov evrov. Od teh petnajst milijonov ostane v naših krajih in prispeva k rasti krajevnega gospodarstva,« poudarja Dijust.