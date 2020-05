Z gorami odpadkov oblegajo zbirne centre

Ko so morali med »lockdownom« iz prejšnjih tednov dneve preživljati doma, so se tudi številni prebivalci goriške pokrajine odločili, da bodo temeljito očistili svoje domove. Marsikdo se je odpravil tudi na podstrešje in ugotovil, da ima grmado stare šare, ki je ne potrebuje več. Takoj zatem je pomislil, da je tudi v kleti in garaži cel kup najrazličnejših odpadkov, ki se jih velja čim prej znebiti ...

Iz varnostnih razlogov so bili marca in aprila zbirni centri podjetja Isontina Ambiente zaprti, medtem ko so vseskozi odvažali odpadke izpred gospodinjstev. Komaj so z začetkom maja zbirne centre spet odprli in omogočili dostop vanje s predhodnim naročilom, so prebivalci raznih občin goriške pokrajine klicni center podjetja Isontina Ambiente zasuli s klici. Na dan so jih obravnavali med 1500 in 1800, včasih tudi več; zahtev in vprašanj je bilo toliko, da so v klicnem centru kljub 28 uslužbencem s težavo odgovorili na vse klice. Ko so s ponedeljkom, 18. maja, ponovno odprli zbirne centre v Gorici, Moraru, Tržiču in Ronkah, se je povsod zbrala gneča avtomobilov, polnih najrazličnejših odpadkov. Pred zbirnim centrom v Gregorčičevi ulici ob robu Štandreža in v neposredni bližini Sovodenj je bila v ponedeljek vrsta dolga več sto metrov; avtomobili ob robu ceste so ovirali prehod drugih vozil, tako da je bil potreben poseg goriških mestnih redarjev, saj se zbirni center nahaja na ozemlju goriške občine. Težave so se nadaljevale tudi v torek in sredo.