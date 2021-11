Z izgubo judovske skupnosti odšel del mestne zgodovine

Emma Pia Morpurgo Valobra je 23. novembra 1943 zadnjič prestopila prag svojega doma v Ulici Cadorna 34. Kot številne druge goriške Jude so jo tisti dan aretirali in odpeljali, zadnji cilj je bilo koncentracijsko taborišče v Auschwitzu. Od včerajšnjega dne pred pragom njenega nekdanjega doma stoji tlakovec spomina. Na pobudo združenja Prijateljev Izraela, v sodelovanju z goriško občino in s prispevkom goriške sekcije Rotary je tudi Emma dobila trajen spomin v svojem mestu. Tlakovec je v tla položil goriški zdravnik Carlo Venuti, pravnuk Emme Valobra. Bil je vidno ganjen, čeprav prababice ni mogel poznati, saj se je rodil po njeni smrti. Kratki slovesnosti na sicer hrupni in prometni cesti je prisostvovala občinska odbornica Silvana Romano. V rokah je držala list s pripravljenim govorom, ko pa je izvedela, da je prisoten pravnuk Emme Valobra, je povedala, da njegova prisotnost pove že dovolj. Učence tretjega razreda prvostopenjske srednje šole Locchi je enostavno pozvala, naj gredo domov in o današnjem dogodku povedo svoji družini, prijateljem in vsem, ki bodo prisluhnili. Popoldne je podobna slovesnost potekala tik pred vhodom v park Basaglia, kjer so tlakovec spomina dobili Emmina hčerka Elsa Valobra ter zakonca Amelia Pavia Michelstaedter in Elio Michelstaedter.