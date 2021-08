Z jesenjo topel obrok za študente

Študentje, ki v Gorici obiskujejo univerzitetne smeri mednarodnih in diplomatskih ved in arhitekture Univerze v Trstu ter smeri Dams in stikov z javnostmi Univerze v Vidmu, v novem akademskem letu, ki se začenja 4. oktobra, še ne bodo imeli na voljo nove menze, katere ureditev načrtujejo ob vhodu nekdanjega malega semenišča v Alvianovi ulici. Nanjo bodo morali čakati še dve ali celo tri leta, zaradi česar si agencija za pravico do visokošolskega študija Ardis prizadeva, da bi študentje novembra kakorkoli lahko dobili topel obrok v univerzitetnem poslopju.

V naslednjih dneh bo agencija Ardis objavila razpis za izbiro zunanjega izvajalca, ki bo zagotavljal obroke po naročilu. Začasno menzo nameravajo urediti v pritličnih prostorih v Alvianovi ulici. »Naš cilj je, da z novembrom zagotovimo ustrezno restavracijsko storitev za študente videmske in tržaške univerze, ki študirajo v Gorici, ne glede na težave, ki se lahko pojavijo v postopku za izbiro izvajalca restavracijske storitve,« pravi predsednik agencije Ardis Pierpaolo Olla. Storitev naj bi nudil zunanji izvajalec, ki bi obroke iz kuhinje, za katero si pri agenciji prizadevajo, da bi bila čim bliže Alvianovi Ulici, dostavljal do univerze; v prostorih, kjer bodo začasno uredili menzo, namreč ni mogoče urediti kuhinje. Po vsej verjetnosti bodo študentje morali obroke naročiti in plačati vnaprej, zunanji izvajalec pa bo verjetno nudil samo en obrok na dan, in sicer ob uri kosila. Prostore v nekdanjem malem semenišču v Alvianovi ulici, kjer bodo začasno nudili obroke, so sicer uredili že lani, za objavo razpisa za izbiro zunanjega izvajalca pa so raje počakali, da se koronavirusna situacija nekoliko umiri in se študentje spet vrnejo v predavalnice. »Da lahko izpeljemo tovrstno storitev potrebujemo, da se menze poslužuje zadostno število študentov, saj bi se drugače ne izplačalo. Zato si nadejamo, da bo do takrat tudi urejen avtobusni prevoz med kompleksom sv. Klare in Ulico Alviano, ki bo tako omogočal, da se je bodo posluževali tudi študentje Univerze v Vidmu, ki sicer domujejo v kompleksu sv. Klare,« pojasnjuje Olla. Za vzpostavitev ustrezne avtobusne povezave si prizadeva konzorcij za univerzitetni razvoj v sodelovanju z obema univerzama in z avtobusnim podjetjem Apt.