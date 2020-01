Z jezikovno asistentko do boljše slovenščine

Jezikovna asistentka, ki je do konca lanskega šolskega leta sledila malčkom goriškega vrtca Ringaraja, se letos »seli« na območje doberdobskega ravnateljstva. »En dan v tednu bo v vrtcu Barčica v Ronkah, drugič v romjanskem vrtcu, tretjič pa v vrtcu Čriček v Doberdobu. V vsakem vrtcu bo tedensko navzoča po štiri ure,« razlaga ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček. Jezikovno asistentko, ki pomaga pri utrjevanju znanja slovenščine, so v raznih šolah in vrtcih sprejeli v sklopu čezmejnega projekta za razvijanje jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti v večjezičnem okolju v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. Nosilec projekta je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti v Sloveniji, ki projekt podpira finančno, koordinatorka projekta za slovenske šole v Italiji pa je višja svetovalka za slovenske šole v Italiji, Andreja Duhovnik Antoni.