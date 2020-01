Z Lakom za sanje spet merijo visoko

Če nas neka dejavnost navdušuje in se z njo radi ukvarjamo, bomo zanjo vedno našli čas, še posebno, če smo v dobri družbi. Živ dokaz tega so mladi člani gledališke skupine O’Klapa, ki se že desetletje srečujejo vsak konec tedna v Močnikovem domu v Gorici in svoj prosti čas posvečajo gledališkemu ustvarjanju.

V nedeljo so na občnem zboru Skupnosti družin Sončnica predstavili brošuro Vse je mogoče, če se le hoče!, ki so jo sestavili ob 10-letnici delovanja gledališke skupine O’Klapa. Z novinarko Eriko Jazbar so se pogovarjale Katerina Ferletič, pobudnica gledališke skupine, in kostumografinja Daniela Klanjšček, mlada režiserka Sanja Vogrič pa je predstavila novi muzikal Lak za sanje, ki ga bodo premierno uprizorili v nedeljo, 2. februarja, ob 18. uri v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž.