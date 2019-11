Z Livarno sprejeli dogovor o dialogu s prebivalci

Novogoriški župan Klemen Miklavič je pred dnevi v družbi nemškega veleposlanika v Sloveniji Klausa Riedla obiskal družbo Livarna Gorica. Sprejela sta ju direktorica Livarne Gorica Simona Stegne Ceraj in nemški lastnik Antonio Böckmann. Župan je lastniku zastavil vprašanje, s kakšnimi merili Livarna Gorica zagotavlja, da ne obremenjuje okolja in ne ogroža zdravja ljudi. Ob tem mu je predstavil tudi pritožbe občanov iz okolice tovarne, ki opažajo povečane količine prahu, hrupa in vonjav, kar čutijo tudi bližnji prebivalci v Gorici.

Z vodstvom Livarne Gorica se je župan dogovoril, da bo odprla dialog z okoliškimi prebivalci in jim omogočila ogled tovarne. V Livarni Gorica so se zavezali tudi, da bodo predstavili dodatne ukrepe za preprečevanje uhajanja trdih delcev v ozračje. »Mestna občina Nova Gorica je že naročila nenapovedano merjenje učinkov tovarne na okolje. V kolikor se bo ugotovilo obremenjevanje okolja, bomo preko ustreznih ustanov, pa tudi neposredno zahtevali vgradnjo tehnologij, ki bodo odpravile onesnaževanje s trdimi delci,« sporočajo iz občine. Župan je nemškemu lastniku predlagal tudi selitev Livarne Gorica na lokacijo, kjer tovarna ne bi bila v neposrednem stiku z naseljenimi področji. Lastnik je predlog vzel v razmislek.