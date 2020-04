Z malčki iz jasli stik preko kratkih videoposnetkov

V času koronavirusa si tudi vzgojiteljice občinskih jasli prizadevajo, da bi ohranile stik z otroki. Poleg komunikacije preko raznih spletnih aplikacij, ki jo za vsako ustanovo avtonomno urejujejo vzgojiteljice, so pri goriški občini poskrbeli za zbiranje kratkih videoposnetkov vzgojiteljic iz vseh jasli na enem mestu.

Preden se je okužba razširila, so pristojni občinski uradi v sodelovanju z zadrugo Duemilauno, ki upravlja nekatere vzgojne storitve goriške občine, začeli pripravljati spletno stran Educare a Gorizia, kjer so želeli zbrati vse podatke o občinskih vzgojnih storitvah, od jasli, ludoteke, vrtcev, pošolskega pouka itd. Ko je nastopil koronavirus in so bili primorani zapreti vse vrtce in jasli, so pomislili tudi na najmlajše, saj so želeli preprečiti, da popolnoma izgubijo stike z vzgojitelji. Trenutno niti ni jasno, kdaj bodo lahko spet odprli vse vzgojne ustanove.

V razdelku “Un arcobaleno di storie, giochi e pensieri” omenjene spletne strani od začetka aprila tako vsak dan nalagajo po dva kratka posnetka, ki jih pripravljajo vzgojiteljice iz vseh občinskih jasli. Gre za kratke zgodbe, pravljice, izštevanke, a tudi nasvete za ročna dela ali dejavnosti, ki jih otroci lahko delajo s pomočjo staršev. Pri pripravi posnetkov sodelujejo seveda tudi vzgojiteljice jasli Tika Taka, vsi posnetki pa so na ogled na spletni strani educareagorizia.2001agsoc.it.

Tačas se v občinskem uradu za vzgojne storitve pripravljajo na poletni čas in na novo šolsko leto, čeprav nikakor ni jasno, kdaj in kako bodo otroci lahko spet šli v jasli oz. vrtce. Starši, ki želijo svoje malčke vpisati v jasli, imajo po novem čas do 15. maja, saj je občinska uprava podaljšala rok za oddajo prošnje, s katero lahko starši zaprosijo za vpis v ene izmed občinskih jasli, med temi tudi slovenske jasli Tika Taka. Starši naj izpolnjeno prošnjo, ki jo najdejo na spletni strani občine v razdelku vzgojnih storitev, pošljejo na elektronski naslov rosalba.terpin@comune.gorizia.it do 12. ure dne 15. maja. Trenutno so prejeli že približno 70 prošenj. V novem šolskem letu, sporočajo še z občinskih uradov, se bo sprostilo kar nekaj mest v slovenskih jaslih Tika Taka, saj bo veliko otrok prestopilo prag vrtcev. Z urada za vzgojne storitve tudi pozivajo starše, naj z njimi stopijo v stik za informacije in vložitev prošnje za finančno pomoč pri plačevanju vpisnin v jasli. Pred začetkom novega šolskega leta pa se seveda odpira tudi vprašanje poletnih centrov: kakor smo poročali v prejšnjih dneh,občina preučuje možnost, da bi le-ti potekali v manjših skupinah na več lokacijah v mestu. Pristojna občinska odbornica Silvana Romano se zahvaljuje vsem občinskim uslužbencem, ki v teh dneh pomagajo vzgojiteljem, da ohranjajo stike z otroki, ter načrtujejo in pripravljajo dejavnosti za poletje in prihodnje šolsko leto. »Z deželnim odbornikom za zdravje Riccardom Riccardijem smo se ravno v teh dneh pogovarjali preko videokonference, med drugim tudi o poletnih središčih: najti moramo način, da pomagamo staršem, ki se bodo, upamo, kmalu vrnili na delo,« pravi Silvana Romano.