Z mamili oskrbovali tudi goriške odvisnike

Osemnajst ljudi, starih med 26 in 62 let, so novogoriški in ljubljanski policisti in kriminalisti ovadili v okviru obsežne preiskave v zvezi s prepovedanimi drogami, o kateri smo poročali v prejšnjem tednu. Pet od teh oseb je sedaj v solkanskem priporu. V Novi Gorici in v Ljubljani so organi pregona minuli torek izvedli tudi obsežno racijo, v kateri je sodelovalo okoli sto policistov in kriminalistov več policijskih uprav. Kriminalna združba je kazniva dejanja izvajala na območju Nove Gorice in Italije, so o odmevni akciji – aretacije so se minuli teden dogajale v središču mesta – včeraj pojasnili na novogoriški policijski upravi.

Kriminalistična preiskava je potekala v sodelovanju z varnostnimi organi iz Furlanije - Julijske krajine. »Že v letu 2018 smo pri preiskovanju več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi ugotovili aktivno vlogo in povezanost nekaterih oseb pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj. Ko smo zbrali dovolj dokazov, smo o tem obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorci in pravosodne organe. Kasneje so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi,« je včeraj pojasnil vodja novogoriških kriminalistov, Marino Pangos. V zaključni akciji je sodelovalo okoli sto policistov in kriminalistov več policijskih uprav in Generalne policijske uprave, specialne enote in policisti s psi za iskanje drog.

»Opravljenih je bilo sedem hišnih preiskav na desetih stanovanjskih objektih, preiskava treh osebnih vozil in šest osebnih preiskav, vse na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave,« je naštel Pangos. Istega dne so pridržali pet osumljencev in jim tudi odvzeli prostost. V četrtek so petorico, staro med 28 do 47 let, s kazenskimi ovadbami privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno pridržanje, jih zaslišal in nato zoper vseh pet odredil pripor.»V okviru te kriminalistične preiskave smo ovadili 18 osumljencev, starih med 26 in 62 let. Vsi so bili ovadeni zaradi utemeljenega suma storitve 71 kaznivih dejanj omogočanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog in snovi v športu,« dodaja Pangos. Izmed 18 osumljencev so trije z območja Ljubljane, eden je državljan Črne gore z začasnim bivališčem v Italiji, 14 pa iz območja Nove Gorice in okolice. Sedemnajst osumljencev je slovenskih državljanov, eden pa, kot omenjeno, državljan Črne gore.

Tekom preiskav je bil zasežen dober kilogram kokaina, pet kilogramov suhe konoplje, manjša količina heroina, nekaj rastlin konoplje, na nezakonit način pridobljeno gotovino, pripomočke za preprodajo droge, pištolo znamke Glock, večje število nabojev, mobilne telefonske aparate in zdravniške recepte, za katere sumijo, da so ponarejeni.

»Na podlagi dokazov utemeljeno sumimo, da so ovadeni poleg zasežene preprodali še bistveno več kokaina, heroina in konoplje nadaljnjim preprodajalcem in neposrednim odjemalcem na območju Gorice tudi v Italijo,« je dodal Pangos in pojasnil, da so bili nekateri izmed obravnavanih osumljencev že obravnavani s strani policije zaradi prepovedanih drog, kaznivih dejanj z elementi nasilja in kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.