Z motorjem trčil v avtomobil

V Ulici De Gasperi je danes okoli 11.45 prišlo do spektakularne prometne nesreče, za vpletene pa naj ne bi bilo hujših zdravstvenih posledic. Nasproti trgovine Scavolini je voznica avtomobila zavijala v tamkajšnje parkirišče, iz nasprotne smeri pa se je ravno takrat pripeljal motor, na katerem sta se vozila fant in dekle. Voznik je z vso silo zabremzal, vendar se ni mogel izogniti trku; dekle, ki se je peljalo z njim, pa je pri tem zletelo na tla. Na kraj so prišli reševalci, gasilci in lokalna policija. Dekle naj ne bi utrpelo hudih poškodb; tako fant kot voznica avtomobila sta bila nepoškodovana.