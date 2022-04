Z nagradami padel zastor

Z včerajšnjim zaključnim koncertom nagrajencev višjih kategorij, o katerem bomo še poročali, je v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici padel zastor nad drugo izvedbo tekmovanja Musica Goritiensis, ki ga s centrom Bratuž prireja Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Tekmovanje se je začelo v četrtek, 21. aprila, in je potekalo tako v centru Bratuž kot v novogoriški Glasbeni šoli. Mladi glasbeniki do 30. leta so tekmovali v violini, violončelu, klavirju in solopetju, razdeljeni v starostne kategorije od A (najmlajši) do E (najstarejši). Zmagovalce so sproti razglasili v prejšnjih dneh, objavljamo jih v celoti. Med pianisti so v kategoriji A bili nagrajeni Julia Rebez (absolutno prvo mesto), Sebastian Šimetić (drugo mesto), Mark Volasko in Matic Bogataj (oba na tretjem mestu). V kategoriji B se je na prvo mesto uvrstila Alice Medvet, drugih tekmovalcev ni bilo. V kategoriji C je drugo in edino mesto zasedel Petar Vukadinović. V kategoriji D ni bilo prvouvrščenega; drugo mesto sta si razdelila Zsombor Kemény in Jana Stanišić, na tretje mesto se je uvrstil Gergely Botos. V finalni del za kategorijo E so se uvrstili vsi pianisti. Absolutno prvo nagrado je prejela Sakura Watanabe, prvo mesto pa sta si delila še Mona Kuribayashi in Emanuele Savron. Na tretje mesto se je uvrstila Sara Köveš.Tudi v sekciji solopetja so komisije razdelile kopico nagrad. V kategoriji A ni bilo prvouvrščenega; drugo mesta sta si delili Astrid Pia Oven in Mila Širok, tretje mesto pa Žiga Dunaj in Mia Petrič. V kategoriji B se je na prvo mesto uvrstil Vitan Furlan Sketelj, na drugo stopničko pa sta se uvrstili Neža Močnik in Elizabeta Čebular. V kategoriji C je drugo nagrado prejela Irina Maria Antesberger, tretjo nagrado pa Ema Starešinič. V kategoriji D je žirija podelila samo drugo nagrado: prejela jo je Yue He. V najvišji kategoriji, E, je žirija podelila štiri nagrade. Virginia Cattinelli in Catalina Paz González Guajardo sta prejeli drugo nagrado, Jerica Steklasa in Nada Tavčar pa tretjo.

Violončelistov je bilo na tekmovanju največ. V kategoriji B sta prvo mesto ex aequo prejeli Anamarija Graj in Aneta Svenšek, prva nagrada je šla tudi Elène Lamartora. Drugo nagrado pa je žirija podelila Ani Klanjšček, Filippu Cervellatiju in Costanzi Corsini. V kategoriji C je bilo sedem nagrajencev. Na absolutno prvo mesto se je uvrstil Maximilian Kolloros, prvo nagrado pa sta prejeli tudi Maja Marija Sterle in Eva Marija Brlek. Na drugo mesto so se uvrstili Jakob Maklin, Boc Kočevar, Francesco Orestano in Mai Rumež. Žirija je v kategoriji D podelila šest nagrad. Prvo nagrado je prejela Yuna Dierstein, na drugo mesto pa so se uvrstili Jernej Fir, Neža Homšak in Nuša Hlade. Tretja nagrada je šla Ajdi Jelovšek in Manci Plahutnik. V kategoriji E je absolutno prvo nagrado odnesel Marei Schibilsky, prvo nagrado pa še Ema Krečič in Antoni Orlowski. Drugo nagrado je prejel Federico Pellaschiar, na tretje mesto pa so se uvrstili še violončelisti Clara Eglhuber, Sooha Lee in Hattie McGregor.

Tudi violinistov je bilo na tekmovanju veliko. V kategoriji A je absolutno prvo nagrado odnesla Lucija Ana Dragaš, prvo nagrado pa Ožbej Kunaver. Druge nagrade niso podelili, tretjo pa sta prejela Vincent Weizhen Lu in Lucia Deša Schranz. V kategoriji B je prvo nagrado prejel Jaka Černic, drugo Greta Maietta in Ema Usenik, tretjo pa Sofija Schuster. V kategoriji C je žirija podelila pet nagrad. Na prvo absolutno mesto se je uvrstila Andreja Kmet, s prvo nagrado so nagradili tudi Teodora Razborška. Angelika Umek in Jakob Andrej Quinzi sta prejela drugo nagrado, Ožbej Obreza pa tretjo. V kategoriji D ni bilo prve nagrade, drugo nagrado je prejela violinistka Moë Dierstein, tretjo pa Sofia De Martis. V najvišji kategoriji, E, je žirija podelila tri nagrade. Na absolutno prvo mesto s točkovanjem 100/100 (edini v celotnem tekmovanju) se je uvrstil Wassili Wohlgemuth. Prav tako prvo nagrado je prejel Ulisse Mazzon, drugo nagrado pa so podelili Sophii Fournier.