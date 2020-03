Z nasipi do ponovne ojezeritve

Nadaljuje se »reševanje« Doberdobskega jezera pred zamočvirjanjem. V Jamljah so v ponedeljek izpeljali strokovni posvet, na katerem so izvedenci s tržaške univerze in drugih sodelujočih ustanov spregovorili o lanski poskusni izgradnji nasipov pred požiralniki. Ker je poskus uspel, je Dežela Furlanija - Julijska krajina dala na razpolago konzorciju za bonifikacijo posoške ravnine 100.000 evrov za gradnjo konkretnejših nasipov, medtem ko bo tržaška univerza prejela 30.000 evrov za nadaljnje raziskovanje učinkov ponovne ojezeritve na vegetacijo. Dvig gladine bo med drugim preprečil razraščanje številnih invazivnih vrst, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost jezera.

