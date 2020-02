Z »novim« vozilom lažje do požarišč

Osemindvajset let star tovornjak so pripadniki sovodenjske ekipe civilne zaščite tako skrbno prenovili, da bodo z njim lahko še kar nekaj let gasili gozdne požare. Januarja lani je gozdna straža Furlanije - Julijske krajine podarila sovodenjskim prostovoljcem odrabljeno vozilo Bremach GR35; za sabo je imelo kar nekaj prevoženih kilometrov, vendar je bilo še vedno v dokaj dobrem stanju. Gozdni stražarji so opravili splošen servis vozila, poskrbeli so za zamenjavo motornega olja in pnevmatik, nakar so ga izročili sovodenjskim prostovoljcem.

»Ko smo prejeli vozilo, smo ga popolnoma prenovili. Tovornjak je bil prvotno siv, tako da smo ga prebarvali v belo barvo. Poleg tega smo zamenjali ves električni sistem in luči, namestili smo novo sireno in prenovili notranjost kabine. S prispevkom sovodenjske občine smo poskrbeli za nove napise, nabavili smo tudi nove cevi in nekaj dodatnega materiala,« pojasnjuje Boris Cotič, vodja ekipe, ki je v okviru sovodenjske civilne zaščite usposobljena za gašenje gozdnih požarov. Po njegovih besedah gre za zelo zanesljivo vozilo, ki lahko prenaša 800 litrov vode. Opremljeno je s tremi navijalkami za hitri napad požarov in je primerno za zagotavljanje podpore drugim gasilskim vozilom; ker je precej ozko, ga lahko uporabljajo tudi za vožnjo po manjših gozdnih poteh, tako da lažje dosežejo požarišča.