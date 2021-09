Z odbojkarskim turnirjem so se spomnili na priljubljenega domačina

Z odbojkarskim turnirjem so se minuli konec tedna v domu Andreja Budala v Štandrežu spomnili Danieleja Boškina, vedno nasmejanega domačega športnega in kulturnega delavca, predvsem pa strastnega odbojkarja, ki se je prerano poslovil od svojih najdražjih leta 2009, ko je imel samo štirideset let.

Tridnevni memorial je organiziralo kulturno društvo Oton Župančič v sodelovanju z odbojkarskim klubom Val. Na Pilošču se je pomerilo sedem ekip: tri ženske (Soča, Intrepida Mariano, Zalet Dvigala Barich) in štiri moške (Naš prapor, Olympia, Fincantieri in Val). Finalni dvoboji so bili na sporedu v soboto ob množici gledalcev, med katerimi je bilo veliko mladih; prvo mesto med moškimi je osvojila Olympia, medtem ko je med ženskami zmagala Soča. Ob prisotnosti družinskih članov so nagrade prejeli tudi najboljši igralci in igralke:

Memorial je bil vključen v praznovanje tridesetletnice društvenega bara Floridita, ki se bo nadaljevalo v petek, 17. septembra, ob 20. uri, ko bo društveni član in domačin David Peterin predaval o enomesečnem potovanju po Kubi, ki ga je opravil pred leti; prikazal bo tudi fotografije, ki jih je takrat posnel. Predavanju bo sledil praznik RanUdom, ki bo ravno tako posvečen Kubi. V soboto, 18. septembra, ob 11. uri, bodo v domu Andreja Budala gostili otroško gledališko predstavo »Pika potuje po svetu« v izvedbi gledališča Enostavno prijatelji iz Črnuč.