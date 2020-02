Z ograjo zaščitili magnolijo v Ljudskem vrtu

Velecvetna magnolija (v lat. Magnolia grandiflora) v Ljudskem vrtu v Gorici je dobila zaščitno ograjo, z deželnim odlokom so jo tudi vpisali na seznam zgodovinskih dreves v Deželi FJK in v Italiji, v kratkem pa bodo drevo obogatili z informativno tablo.

Goriški župan Rodolfo Ziberna in pristojni odbornik Francesco Del Sordi sta skupaj z dvema občinskima funkcionarjema včeraj predstavila ukrepe, s katerimi je občina nastopila po vandalskem dejanju, ki je pred tremi leti prizadel magnolijo. Leta 2017 so namreč neznanci prižgali ogenj v osrednjem delu debla magnolije, po tem dejanju pa je občina januarja 2018 na deželo vložila prošnjo za prispevek, s katerim bi zaščitili in ovrednotili stoletno drevo. S prispevkom v višini 8.000 evrov so preverili zdravstveno stanje drevesa, ki se je izkazalo za zelo dobro. Ustrezno so ga obrezali, zaščitili koreninski sistem in ognojili zemljo ter krošnjo. Okoli drevesa so, kot omenjeno, postavili zaščitno ograjo: za to so morali pridobiti dovoljenje spomeniškega varstva. Za namestitev ograje je občina prejela dodatnih 7.500 evrov prispevka. V kratkem, je napovedal odbornik Del Sordi, bodo z informativno tablo tudi opozarjali mimoidoče na zgodovinski pomen drevesa ter preprečili dostop do njega, za zaščito drevesa samega.