Z Okusi Off tudi prometne zapore

V pričakovanju na jutrišnji začetek štiridnevne poulične prireditve Okusi Off Goričani že sobivajo s prometnimi omejitvami. Od ponedeljka sta zaprta za promet Travnik in območje ob Battistijevem trgu, medtem ko so včeraj omejili dostop do večine ulic v neposredni bližini dveh prazničnih prizorišč. Zaradi omejitev je že prišlo do prometnih zastojev med jutranjimi prometnimi konicami, sploh je bilo v mestu težko najti prosto parkirno mesto.Od danes zvečer do nedelje zvečer bo zaprto za promet območje, ki gre od križišča med Travnikom in Mamelijevo ulico do križišča med Korzom italia in ulico XXIV Maggio. Območje zamejujejo ulice Rismondo, Petrarca in Dante na eni, ulice Roma, Crispi in Oberdan na drugi strani. Z goriške občine vsekakor opozarjajo, da je letos območje, ki je zaprto za promet, nekoliko manjše v primerjavi s preteklimi izvedbami. Parkiranje bo dovoljeno v Ulici Cadorna (na strani doline Korna), v Ulici Boccaccio (vključno z območjem nekdanje tržnice na debelo in Trgom Donatori sangue) in v Ulici Santa Chiara. Na Korzu Italia bodo uredili pešcono med križiščema z ulicama Cascino in Diaz; kdor se bo z avtomobilom peljal po Ulici Cascino, bo moral zaviti levo na Korzo Italia, kjer bo na odseku do križišča z Ulico XXIV Maggio začasno spremenjena smer vožnje.