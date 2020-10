Z okužbami se sooča vse več šol

Vse več šol na Goriškem se sooča s težavami, ki jih prinaša porast okužb s koronavirusom. Od včeraj je zaradi dveh okužb v karanteni več razredov italijanskega višješolskega zavoda Gabrieleja D’Annunzia, ki ima sedež v Brassovi ulici v Gorici, na goriškem znanstvenem liceju Duca Degli Abruzzi pa je zaradi okužbe enega dijaka, ki obiskuje prvi razred, v domači izolaciji dvajset sošolcev in šest profesorjev.

Eno okužbo med dijaki so potrdili tudi na tehniškem zavodu za geometre Nicoloja Pacassija (ker naj bi okuženi že več dni ne obiskoval pouka, sošolci niso v karanteni), na klasičnem liceju Danteja Alighierija pa je po podatkih Dežele Furlanije - Julijske krajine skupno okuženih devet ljudi. Trije razredi so v karanteni od prejšnjega tedna, ko so prvi dve okužbi odkrili pri enem profesorju in eni dijakinji. Tudi na nižji srednji šoli Giovannija Pascolija v Krminu je zaradi okužbe ene učenke en razred v karanteni.

Na humanističnem liceju Simona Gregorčiča v Puccinijevi ulici v Gorici, o katerem smo poročali v prejšnjih dneh, medtem še čakajo na nadaljnja navodila zdravstvenega podjetja; zaenkrat se v štirih razredih humanističnega liceja (učenci prvega razreda bodo danes v šoli sledili tečaju o varnosti) nadaljuje pouk na daljavo, potem ko je bil v prejšnjih dneh pozitiven bris, ki so ga vzeli eni dijakinji.

Na slovenskih tehniških šolah in na Večstopenjski šoli Gorica, ki jih vodi ravnateljica Mara Petaros, so si – vsaj zaenkrat – oddahnili. Vsi, ki so jim doslej odvzeli bris, so bili na testiranju negativn; med njimi sta tudi profesor na višji srednji šoli in učiteljica na eni izmed goriških osnovnih šol, ki sta že nekaj dni v preventivni samoizolaciji. Oba bosta svojim dijakom oz. učencem sledila preko pouka na daljavo.

Zaradi epidemiološkega stanja na slovenskih višjih srednjih šolah so tudi odpovedali obisk ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch, ki je bil napovedan v sredo, 14. oktobra: prenesli ga bodo na kasnejši termin.