Z osvežitvijo premalo dežja

Hladna fronta je v ponedeljek s svojim prehodom čez Goriško poskrbela za osvežitev, vendar je s sabo prinesla bolj malo dežja, ki si ga po zelo sušnem poletju še najbolj želijo vrtičkarji in kmetje nasploh. Julija se je v vodomeru meteorološke postaje zavoda Osmer v Koprivnem skupno nabralo približno sedemdeset milimetrov vode; količina kot taka ni rekordno nizka, vendar se je zaradi visokih temperatur zemlja po vsakem dežju zelo hitro posušila. Na spletni strani Meteogo.it so izračunali, da je povprečna julijska temperatura v Gorici znašala 26,2 stopinje Celzija, kar je za poldrugo stopinjo več od povprečja za obdobje od leta 1991 do leta 2020. Topleje kot letos je bilo samo julija 2003 in 2019.V znamenju visokih temperatur je tudi letošnji avgust, ki je bil doslej ravno tako tudi zelo sušen. V Koprivnem je od začetka meseca padlo približno sedemdeset milimetrov dežja, medtem ko se je v vodomeru meteorološke postaje v Gradišču nabralo le nekaj več kot štirideset milimetrov vode. Še večje težave s sušo imajo v Fossalonu in v sosednjih krajih, kjer pridelajo večino povrtnin iz goriške pokrajine; v Fossalonu je od začetka meseca padlo le pet milimetrov vode; padavin je bilo le za vzorec tudi včeraj, ko so se obilnejše pošiljke dežja veselili zlasti v severnem delu goriške pokrajine.