Z robotom izvedli že več kot 50 kirurških posegov

V kirurškem oddelku goriške bolnišnice od lanskega oktobra razpolagajo z robotno napravo, ki je kirurgom v veliko pomoč pri kirurških posegih. Začetno so jo uporabljali zlasti v urološkem oddelku za onkološke posege. Operacije so z robotom veliko manj invazivne, rezi so veliko manjši, kar pomeni, da bolniki hitreje okrevajo. Pri uporabi robotne naprave so izredno pomembne izkušnje, ki si jih je direktor urološkega oddelka Fabio Vianello nabral v večletnem delu na padovski univerzi. Robotno napravo so uporabljali tudi v raznih drugih operacijskih posegih, nekaterih tudi kar zahtevnih, ki so zadevali zdravljenje raznih rakastih obolenj želodca in črevesja.

Direktor kirurškega oddelka Alessandro Balani pojasnjuje, da nova naprava uspešno služi svojemu namenu tudi v bariatriji. »Če bi ne imeli težav zaradi covida-19, bi z novim robotom izvedli že vsaj osemdeset kirurških posegov, tako pa se jih je nabralo 59, in sicer 34 v urologiji in 25 v splošni kirurgiji,« pravi Balani, ki poudarja, da so k uspešni uporabi robota prispevali tudi anesteziologi in zdravstveniki; pomembno pomoč sta mu zagotovila tudi mlada sodelavca Laura D’Ambrosi in Damiano Pennisi.