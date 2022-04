Z uvodnim koncertom se začenja tekmovanje Musica Goritiensis

Sto osem tekmovalcev iz osemnajst različnih držav, dvajset žirantov, dva slovesna koncerta, pet dni tekmovanja. Če bi s številkami zaobjeli drugo mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis, bi bilo videti nekako takole. Prireditelja, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž, se temeljito pripravljata na pestro dogajanje, ki se začenja danes z uvodnim koncertom. Lanska – in prva – izvedba tekmovanja je potekala na daljavo, po zaslugi boljše epidemiološke slike pa bo letošnja v celoti v živo. Tekmovanje, ki je namenjeno glasbenikom do 30. leta, bodo izpeljali v Kulturnem centru Lojze Bratuž ter po novem tudi v avditoriju glasbene šole Nova Gorica. Pokroviteljstvo tekmovanju sta dali goriška in novogoriška občina.

Cilji tekmovanja so širjenje glasbene kulture, okrepitev glasbene ponudbe na Goriškem in spodbujanje mladih pri glasbenem študiju, je na včerajšnji predstavitvi na goriški občini povedala umetniška vodja in ravnateljica centra Komel Alessandra Schettino. Tekmovanje bo obsegalo štiri sekcije: violino, violončelo, klavir in solopetje. Petčlanske žirije sestavljajo priznani glasbeniki, večinoma iz evropskih držav z izjemo ene žirantke, ki prihaja z Japonske. Žirijo za violino vodi Stefano Zanchetta, za violončelo pa Carlo Teodoro; o mladih pianistih bodo odločali pod vodstvom Vincenza Balzanija, predsednica žirije za solopetje pa bo mezzosopranistka Bernarda Fink. V žiriji za solopetje je tudi goriški bariton Eugenio Leggiadri-Gallani, ki je na včerajšnji predstavitvi izrazil svoje navdušenje nad sodelovanjem na tekmovanju. Ostali žiranti prihajajo iz konservatorijev in glasbenih ustanov v Benetkah, Ljubljani, Salzburgu, Celovcu, Sarajevu, Zagrebu, Trstu itd. Danes ob 20. uri bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž koncert violončelistke Sare Čano, ki je lansko leto zmagala prvo nagrado ex-aequo v najvišji starostni kategoriji. Na klavirju jo bo spremljala Aleksandra Pavlović.