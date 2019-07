Z zadnjim plakatom župana poziva k odstopu

Avtor »triptiha« jumbo plakatov z besedami »Vergogna«, »Falso« in »Dimissioni«, ki so se v zadnjih tednih zvrstili pri Rdeči hiši v Gorici, je profesor na tržaški univerzi Sergio Maffei Pratali. Na blogu Foruma pojasnjuje, zakaj se je odločil za tovrstno obliko protesta. S prvim plakatom se je zgražal nad občinsko upravo, ki se je sramotno odrekla razpravi o dveh peticijah, s katerima je 1600 občanov zahtevalo strožja pravila za gradnjo in obratovanje onesnažujočih industrijskih obratov. Z drugim plakatom je opozoril na županovo laž v zvezi z zasedanjem občinskega sveta o dveh peticijah, med katerim je po njegovih besedah ravno župan Rodolfo Ziberna pozval svojo večino, naj zapusti dvorano. S tretjim plakatom Sergio Maffei Pratali poziva župana k odstopu. »Med drugim se je v zadnjih časih večkrat izkazalo, da župan ne obvladuje svoje večine; težave se ne bodo rešile niti s pričakovano zamenjavo nekaterih odbornikov,« je prepričan profesor, katerega ideja ni povsem originalna. Prvi jumbo plakat, ki nima nobene veze z omenjenim »triptihom«, se je v začetku maja pojavil v Štandrežu; na njem je bila beseda »infame« (nečasten, sramoten, podel) z geslom iz enciklopedije Treccani.