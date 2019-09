Z zelišči osvojili prvo nagrado, družabna igra v prodaji čez nekaj let

Z družabno igro »Magic Nature Ringaraja«, ki so jo pripravili pod vodstvom programerke in zunanje sodelavke Sare Scarazzolo, so otroci vrtca Ringaraja iz Gorice prejeli prvo nagrado na natečaju Gradara Family Village v Markah. Nagrada predvideva, da bodo organizatorji družabno igro prilagodili in izdelali za prodajo v trgovinah, v teku nekaj let jo bodo distributerji uvedli v svoje kataloge, velika podjetja, kot so Erickson ali Clementoni, pa bodo igro nato lahko vključila v svojo ponudbo. Prihodki, ki jih bo zunanja sodelavka prejela s prodajo igre, bodo šli za potrebe vrtca.

Izreden dosežek so otroci iz vrtca Ringaraja, ki so danes sicer v prvem razredu osnovne šole, izdelali v sklopu delavnic z omenjeno programerko med prejšnjim šolskim letom. Tematika igre »Magic Nature Ringaraja« so zdravilna zelišča: za vsako manjšo zdravstveno težavo, ki lahko doleti otroke (kašelj, vročina, udarec), obstaja zelišče, ki to ozdravi. Uporabljajo se dvojezične igralne karte, ki so jih otroci opremili z risbicami, preko ukazov (naprej, levo, desno), igralci skušajo priti do ustreznega zelišča za zdravstveno težavo, ki so jo prejeli na igralni karti. Zmagovalec je tisti, ki »ujame« največ zelišč.