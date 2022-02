Za direktorico zavoda GO!2025 predlagali Kajo Širok

Sinoči je Komisija mestnega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja novogoriške občine odločala o kandidatih za direktorja javnega zavoda GO! 2025 in Goriškega muzeja. Po poročanju Radia Koper je neuradno komisija med tremi prijavljenimi kandidati za direktorico javnega zavoda GO! 2025 soglasno izbrala domačinko, zgodovinarko Kajo Širok. Njeno dokončno imenovanje za direktorico tega zavoda mora potrditi še novogoriški mestni svet. Komisija bo predlog podala predvidoma na naslednji redni seji, 24. marca.

Kot je znano, je kandidaturo za mesto direktorja ob prijavi potrdil tudi dosedanji vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025, Gregor Karer. Mandat vršilca dolžnosti mu je pred meseci podelil novogoriški župan Klemen Miklavič.