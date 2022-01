Za direktorsko mesto prijavljeni dve osebi

V ponedeljek se je iztekel razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025. Po podatkih, ki so nam jih včeraj posredovali z novogoriške mestne občine, sta se na to delovno mesto prijavili dve osebi. »To morda še ni končna številka, saj je potrebno upoštevati tudi možnost včerajšnjih prijav. Dostava priporočenih pošiljk traja v današnji situaciji tudi dva do tri dni,« so še razložili na novogoriški mestni občini in na naše vprašanje še dodali pojasnilo, da informacije o prijavljenih osebah v postopku ne morejo razkriti. Prijavo na omenjeni razpis je sicer pred dnevi za Primorski dnevnik napovedal dosedanji v. d. direktorja tega javnega zavoda, Gregor Karer.

Novogoriški mestni svet bo o direktorju ali direktorici odločal na eni izmed prihodnjih sej. V teku je še razpis za direktorja EZTS GO, ki se izteče v petek. Glede na to, da je Nova Gorica v partnerstvu z Gorico osvojila naziv Evropske prestolnice kulture v letu 2025, bosta osebi, ki bosta izbrani na obeh omenjenih razpisih, v prihodnjih letih tesno sodelovali.