Za izboljšanje zdravstvenega sistema je treba pomanjkljivosti prijaviti

»Zato, da se zdravstveni sistem izboljša, je treba pomanjkljivosti prijavljati. Če občani ne pridejo do nas, ne moremo posredovati zanje.« Tako se glasi osrednja misel, ki jo poudarja Sergio Trani, odgovorni za storitve neprofitnega združenja Tribunale per i diritti del malato, ki tudi na Goriškem skrbi za pravice občanov v odnosu do zdravstvenih storitev.

S čim se pravzaprav ukvarjate pri vašem združenju?

Kot pove že samo ime, se borimo za pravice oseb, ki so imele kako slabo izkušnjo na zdravstvenem področju, naj bo to v bolnišnici, pri osebnem zdravniku ali zasebnem specialistu. Naše združenje spremlja osebe, ki imajo nesrečne izkušnje, in jim skuša pomagati na tej poti. Naše združenje je del vsedržavne ustanove Cittadinanzattiva, ki jo je leta 1988 ustanovil Mario Moro, Aldov sin. Organizacija se poleg zdravstva ukvarja tudi s šolstvom in drugimi področji.

Kako delujejo torej vaše storitve?

Oseba, ki je imela kako negativno izkušnjo, pride do nas in nam pove, kaj se ji je zgodilo. Predstaviti mora tudi zdravstveno dokumentacijo in izpolniti obrazec, s katerim nas pooblasti, da posredujemo v njenem imenu. Prijavo mora oseba prebrati in podpisati, nato pa jo pošljemo na urad za stike z javnostjo pristojne ustanove - v primeru goriške bolnišnice, denimo, je to pristojni urad podjetja Asugi. Prijava nato pride do vodstva dotičnega oddelka, v nekaterih primerih pa lahko organiziramo tudi srečanje med soudeleženimi osebami. Za posebno hude primere imamo tudi sodnega zdravnika, ki presodi, ali obstaja po njegovem mnenju možnost za prošnjo za odškodnino. Za koriščenje storitev morajo osebe imeti našo izkaznico, ki stane deset evrov. Sodnega zdravnika pa je treba plačati posebej. Ljudje se obrnejo na nas, in mi posežemo zato, da se njihove negativne izkušnje ne ponovijo še za druge osebe.