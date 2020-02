Za jazbečarja usodno srečanje z ovčarjem

Za malega jazbečarja je bilo usodno srečanje z nemškim ovčarjem, do katerega je prišlo pred nekaj dnevi na goriškem gradu; psiček je po dveh dneh muk poginil, ne da bi mu lahko pomagali, saj so bile posledice številnih ugrizov prehude. Njegovo zgodbo so nam zaupali, potem ko je prišla v javnost novica o smrti psa pasme shih tzu v Tržiču. Njegov gospodar ga je vodil na povodcu po pločniku Ulice Romana, kjer se je naenkrat pojavil velik pes pasme amstaff. Gospodar je poskusil vzeti svojega psička v naročje, vendar mu ni uspelo. Amstaff je napadel malega ahih tzuja in ga večkrat ugriznil; poškodoval se je tudi njegov gospodar, ki je dobil udarec v hrbet. Zaradi zloma vretenca bo moral štiri mesece nositi opornico. Lastnico amstaffa je ovadil.

Podoben dogodek se je v prejšnjih dneh zgodil na goriškem gradu. Ženska se je s svojim jazbečarjem na povodcu sprehajala po grajskem naselju, naenkrat pa jima je naproti pritekel večji pes, po vsej verjetnosti je šlo za nemškega ovčarja. Še preden bi lahko lastnica kakorkoli zaščitila svojega hišnega ljubljenčka, ga je nemški ovčar napadel. Večkrat ga je ugriznil in zatem pobegnil; po grajskem naselju je svobodno tekal, medtem ko se je njegov gospodar pogovarjal z drugo osebo. Po napadu je moški z nemškim ovčarjem odšel neznano kam, dva dni kasneje pa je nesrečni jazbečar poginil.