Za kulturna društva letos 110.000 evrov občinskih prispevkov

Goriška mestna uprava je pred dnevi sprejela seznam kulturnih ustanov, ki jim bodo v letu 2020 namenili občinski prispevek. Skupno bodo med upravičenci porazdelili 110.000 evrov; za primerjavo so lani namenili 142.100 evrov. Težav zaradi koronavirusa takrat seveda ni bilo, letos pa je morala občinska uprava preusmeriti precej denarja predvsem v socialne potrebe družin. »Zaradi koronavirusa so skoraj vse kulturne ustanove morale prekiniti svoje delovanje. Kljub temu smo se potrudili, da smo vsaki dodelili vsaj "solidarnostni" prispevek; čeprav skromen, jim bo pomagal preživeti in načrtovati bodočo dejavnost,« pravi goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. »Društva so nam od vedno pri srcu. Še večji pomen pridobijo v luči kandidature obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture leta 2025,« dodaja Oreti.

Na seznamu prejemnikov kulturnih prispevkov je 110 društev in združenj. Velika večina bo prejela 200 oz. 500 evrov. »Kdor je v prejšnjem letu prejel več kot 500 evrov, jih letos prejme 500, kdor pa je prejel manj kot 500, jih prejme tokrat 200,« razlaga Oreti. Med društvi, ki bodo prejela prispevek goriške občine, je tudi veliko slovenskih. Po 500 evrov bodo prejeli Kulturno društvo Sabotin, Kinoatelje, Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja, Fotoklub Skupina 75, Glasbena matica, Združenje SKultura 2001, Kulturna zadruga Maja in Kulturni dom Nova Gorica (»za čezmejni projekt v korist obeh mest«, pravi Oreti). Po 200 evrov pa je goriška občina namenila za Primorsko orgelsko društvo, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, Prosvetno društvo Štandrež, Društvo slovenskih upokojencev z Goriške, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž, Kulturni center Lojzeta Bratuža, Zvezo slovenske katoliške prosvete in Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica.