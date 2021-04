Za las mu je uspelo skočiti iz avtomobila

Če bi mu ne uspelo takoj odpeti varnostnega pasu in skočiti iz avtomobila, bi bile posledice tragične. Že nekaj sekund obotavljanja bi bilo usodnih za F.G., voznika iz Ancone, ki je bil danes popoldne protagonist nenavadnega dogodka v Boccacciovi ulici v Gorici. Pred marketom Coop je požar zajel njegov avtomobil BMW 316 in ga popolnoma uničil.

Zagorelo je okrog 17.30. F.G., ki se je v Gorico preselil avgusta, je parkiral na parkirišču pri marketu Coop in šel v trgovino. Ko je opravil svoje nakupe, je s torbico sedel v svoje vozilo in prižgal motor. Opazil ni nič nenavadnega, zato se je mirno odpeljal. »Šele ko sem zapeljal s parkirišča na cesto, sem zaslišal moški glas. "Gori, gori!" je vpil. Ta gospod mi je rešil življenje, saj mi je komajda uspelo odpeti pas in skočiti iz vozila. Sekundo kasneje je bil avtomobil v ognju. Iz avta mi ni uspelo vzeti niti denarnice z dokumenti in telefona, vse je ostalo v njem,« je povedal F.G. Mimoidoči so poklicali gasilce, ki so nekaj minut kasneje že prispeli v Boccacciovo ulico in začeli gasiti goreči avtomobil. Prišli so tudi policisti in zaprli cesto. Na prizorišču se je zbralo veliko ljudi, ki so od varne razdalje opazovali dogajanje.