Za mačje kolonije v Gorici ne bo več skrbelo združenje Aipa

Goriške mačje kolonije in mačje »zavetišče« v Ulici Scogli imajo od 1. januarja novega upravitelja, združenje Rifugio A-Micioso. Pasje zavetišče v Ločniku naj bi še naprej upravljalo združenje Aipa, v teku pa so pogajanja glede besedila pogodbe.

Živali, ki se iz raznoraznih razlogov znajdejo brez lastnikov in ki potrebujejo pomoč, najdejo v Gorici ustaljeno pomoč pri združenju Aipa, ki je do nedavnega upravljalo mačje kolonije in pasje zavetišče. Ob koncu leta je zapadel sporazum med goriško občino in združenjem Aipa, ki je s svojimi prostovoljci skrbelo za vseh 58 mačjih kolonij v mestu in za stavbo v Ulici Scogli, kjer domuje 53 mačk. Pred božičnimi prazniki, 21. decembra, pa je potekel rok za prijavo na razpis za upravljanje mačjih kolonij. Po pregledu prejetih prošenj so občinski uradi imenovali združenje Rifugio A-Micioso. Združenje Aipa, ki je doslej upravljalo mačje kolonije, ni vložilo prošnje. »Sploh ne zato, ker ne bi več hoteli skrbeti zanje. Vendar zato, ker v teh pogojih ne moremo delovati. Objekt namreč potrebuje nekaj posebnih vzdrževalnih del, ki jih naše združenje ne more kriti,« pravi predsednik združenja Aipa Ervino Peressini. Upravitelji mačjih kolonij od občine prejmejo letno prispevek 5000 evrov za oskrbo mačk, stavbo v Ulici Scogli pa imajo brezplačno v uporabi. Za upravljanje mačjih kolonij, stavbe in vsega potrebnega za mačke je združenje Aipa v letu 2019 porabilo 39 tisoč evrov.

Poleg sporazuma za upravljanje mačjih kolonij je 31. decembra zapadel rok tudi za pasje zavetišče v Ločniku, ki ga ravno tako upravlja združenje Aipa. Na podlagi potrdila občinskih uradov združenje, ki je vložilo prošnjo za nadaljnje upravljanje, še naprej ustreza kriterijem za upravljanje zavetišča. Pasje zavetišče v Ločniku sprejema poleg psov iz goriške občine tudi nekatere iz drugih občin, ki sodelujejo pri kritju stroškov.