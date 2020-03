Za muce bo poskrbela občina

Ronška občina bo poskrbela za deset muc, ki jim je pred dnevi umrl gospodar. V prejšnjih dneh je župan Livio Vecchiet izdal odredbo, na podlagi katere bodo muce odpeljali v zavetišče, ki ga v Štarancanu upravlja združenje La Cuccia.V zadnjih dneh so prostovoljci že začeli skrbeti za osamljene muce; nosijo jim hrano in vodo. V zadnjem obdobju imajo prostovoljci zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa seveda kar nekaj težav pri zagotavljanju oskrbe mačjim kolonijam v ronški občini, ki jih je trenutno 49; leta 2018 jih je bilo 46. V zadnjih treh letih so v ronški občini sterilizirali 64 prostoživečih mačk, ki živijo v osmih mačjih kolonijah. Občina je za zagotavljanje oskrbe mucam iz vseh 49 kolonija podpisala konvencijo z združenjem La Cuccia in hkrati z živinozdravnikom, ki skrbi, da so muce zdrave. Vse člane združenja, ki skrbijo za mačje kolonije, so opremili z izkaznicami.