Za nadzor nad vodo se že preliva kri

Šola v koraku s časom. Da to ni le pobožna želja, ampak možna stvarnost, so v sredo dokazali na tehničnih smereh slovenskih višjih šol v Gorici, kjer so imeli na spletnem srečanju v gosteh novinarja Boštjana Videmška, dobitnika nagrade za knjigo leta na nedavnem 36. Slovenskem knjižnem sejmu in prejemnika nagrade čuvaj (watchdog) za izstopajoče novinarske dosežke. Gosta je predstavila prof. Marija Kostnapfel, nato pa predala besedo dijakom 5. razreda zavoda Jurij Vega, ki so si nagrajeno knjigo Plan B: Pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti prebrali v okviru šolskega projekta in avtorja izzvali z vprašanji o knjigi, podnebju, novinarstvu.

Videmšek je knjigo Plan B ustvaril s fotografom Matjažem Krivicem po triletnem iskanju dobrih praks v soočanju s podnebno krizo po svetu. Pred tem je 20 let kot dopisnik poročal z vojnih žarišč. »Jeseni 2016 sem se iz Mosula v Iraku vrnil uničen. Spoznal sem, da s svojim novinarskim delom ne morem več delati razlike. Vojne gredo dlje, postale so asimetrične, trajajo večno.«Na bojiščih je tudi spoznal, da je v ozadju vojn podnebna kriza. »Ni naključje, da so skoraj vse vojne zadnjih desetletij izbruhnile v najbolj suhih in vročih regijah planeta, da so pognale v beg milijone podnebnih beguncev, da se kri preliva za nadzor na vodo, tudi z genocidi na primer v Darfurju.« Odtod odločitev za novinarstvo, ki bi bilo zavezano k rešitvam, ki bi opis dogajanja preseglo z iskanjem pozitivnih izkušenj »na podnebni fronti človeštva.«