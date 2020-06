Za nagrado Amidei v igri tudi filmi Loacha, Polanskega in Amelia

Letošnji, 39. filmski festival za nagrado Sergio Amidei bo zaradi izrednih razmer, ki so posledica koronavirusa, povsem različen od dosedanjih. Festival bo letos namreč zaznamoval prilagojen in »razpršen« program, ki se bo začel julija s projekcijami v parku dvorca Coronini, razni kulturni dogodki pa se bodo vrstili še jeseni in pozimi vse do začetka prihodnjega leta.

Poletni del festivala, ki sta ga včeraj ob navzočnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, podpredsednika Trgovinske zbornice Gianluce Madriza, prefekta Massima Marchesiella in drugih gostov predstavila njegov direktor Giuseppe Longo in predsednik združenja Amidei Francesco Donolato, bo potekal med 16. in 26. julijem. V parku na Drevoredu 20. septembra bodo v večernih urah predvajali sedem avtorskih filmov, ki se potegujejo za nagrado za najboljši scenarij. Letošnja žirija, ki jo sestavljajo svetovno znani scenaristi, režiserji, producenti in igralci, je med evropskimi filmi, ki so izšli v sezoni 2019-2020, izbrala sedem naslovov: »Hammamet« Giannija Amelia, »I miserabili« Ladj Ly, »Lontano lontano« Giannija Di Gregoria, »L’ufficiale e la spia« (J’accuse) Romana Polanskija, »Martin Eden« Pietra Marcella, »Ritratto della giovane in fiamme« (Portrait de la jeune fille en feu) Celine Sciamma in »Sorry we missed you« Kena Loacha. Poleg tekmovalnega programa bodo predvajali še tri filme, en večer pa bodo posvetili otrokom.