Za obnovitvena dela samo en milijon evrov

Goriški občinski odbor je pred dnevi odobril študijo izvedljivosti obnovitvenih del, ki jih namerava uprava izpeljati po mestnih ulicah in trgih. Z njimi želijo poskrbeti za varnost in funkcionalnost cest, ki so tudi zaradi pomanjkljivega vzdrževanja postale nevarne za udeležence v prometu; načrt predvideva zlasti preplastitev cestišč in obnovo pločnikov.

V triletnem načrtu za javna dela 2020-2022 je občinski odbor sprva predvideval, da bo v vzdrževanje in prenovo cest vložil 1.900.000 evrov, zaradi epidemije koronavirusa, ki je zahtevala preusmeritev denarnih sredstev na druga področja, pa bodo »krpanju lukenj« namenili samo en milijon evrov. Zato so se v načrtu osredotočili le na najbolj dotrajane in nevarne cestne odseke, medtem ko bodo ostale ulice prišle na vrsto kasneje. V študijo sta geometra Marco Fantini in Felice Fisichella vključila ulice Toscanini, Consortiva, Rossini, Bellini, Randaccio, Brigata Pavia, Madonnina del Fante, Visini in Drevored Virgilio, kjer bodo obnovili del pločnika. Nekatere odseke bodo opremili z novimi jaški; poskrbeli bodo tudi za ureditev prehodov za pešce, ki jih bodo med drugim prilagodili potrebam invalidov. Kjer bo potrebno, bodo odstranili odvečno zelenje, na nekaterih ulicah pa bodo posadili nova drevesa.