Za obnovo šolskih poslopij na Goriškem 50 milijonov evrov

Deželna vlada bo v naslednjem triletju vložila skupno 50 milijonov evrov v obnovo šolskih poslopij na Goriškem. Približno 20,5 milijona evrov bodo namenili za poslopja drugostopenjskih srednjih šol, 29 milijonov evrov pa bo šlo za vrtce, osnovne in prvostopenjske srednje šole. Med stavbami, ki jih bodo obnovili oz. prilagodili raznim zakonskim normam, so tudi slovenske drugostopenjske srednje šole v Puccinijevi ulici: v naslednjem triletju načrtujejo zamenjavo oken in vrat ter izredno vzdrževanje telovadnice.

Podrobnosti o naložbah so včeraj na goriški občini predstavili deželna odbornica za šolstvo Alessia Rosolen, deželni odbornik za infrastrukture in ozemlje Graziano Pizzimenti ter funkcionarja Deželnega zavoda za upravno decentralizacijo iz Gorice, Paolo Viola in Lara Carlot. Omenjeni zavod, ki je naslednik medobčinskih zveze, je nastal 1. julija 2020. Po prvem šestmesečnem pregledu razmer na drugostopenjskih srednjih šolah je zavod evidentiral potrebe v posameznih stavbah, decembra lani pa so na pokrajinski ravni sprejeli programske smernice za triletni program del. Na pokrajinski ravni so funkcionarji prisluhnili potrebam županov, predvsem, kar se tiče Tržiča in Gorice, kjer so potrebe seveda najbolj številne. Goriški deželni zavod za upravno decentralizacijo ima v triletju 2020-2022 na razpolago 20,5 milijona evrov za razna dela, ki jih bodo izvedli na 33 šolskih stavbah v Gorici, Tržiču, Štarancanu, Gradežu in Gradišču, ki jih skupno obiskuje 5500 dijakov.