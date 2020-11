Za odkritje čakajo na boljše čase

V spomladanskih mesecih smo dvakrat poročali o obnovi zapuščenega avstro-ogrskega spomenika v Panovcu nedaleč od Ajševice. Pred 103 leti so ga postavili pripadniki 20. Strelskega polka, ki so ga v glavnem sestavljali vojaki iz nabornega mesta Stanislav iz Galicije, največje upravne enote takratne Avstro-Ogrske. Danes je mesto spremenilo svoje ime in ga na zemljevidih najdemo kot Ivano Frankovsk (po ukrajinsko Frankivsk) in se nahaja v zahodni Ukrajini južno od mesta Lvov (Lviv po ukrajinsko).

V polk so bili vključeni vojaki ukrajinske, rusinske, poljske in tudi nemške narodnosti. Verjetno so se v enoti znašli tudi vojaki judovskega rodu, saj je bila takratna Galicija gosto naseljena z judovskim prebivalstvom. V gozdu Panovec je polk najbrž imel tudi svoje poveljniško mesto. Člani Društva soška fronta 1915-1917 iz Šempetra so pred leti odkrili ta spomenik in začeli razmišljati, kako bi ga iztrgali iz pozabe. Bil je precej poškodovan in so mu manjkali nekateri sestavni deli. Izginila je prednja plošča, na kateri je bila vklesana letnica 1917 (to je razvidno iz starih fotografij). Iz starih fotografij je tudi razvidno, da so spomenik krasile italijanske topovske granate, ki očitno niso eksplodirale in so jih po izpraznitvi uporabili kot okrasek obeležja.

O najdbi in namerah šempetrskega društva so pred kakim letom izvedeli tudi na veleposlaništvu Ukrajine v Ljubljani. Takoj je padla odločitev, da se spominski objekt popravi in da bo dostojno obnovljen postal osrednji spomenik ukrajinskim vojakom, ki so se borili na soški fronti. Ukrajinsko veleposlaništvo se je povezalo z Mestno občino Nova Gorica, pri kateri je takoj našlo zanesljivega in pozornega sogovornika. Za obnovo in vključitev v projekt Poti miru se je zavzelo tudi Turistično društvo Nova Gorica. Januarja letos so dela stekla, tako da je bil spomenik končan konec aprila. Napovedano je bilo tudi slavnostno odkritje na najvišji državniški ravni s prisotnostjo predsednika Ukrajine Volodimirja Zelinskega in predsednika Slovenije Boruta Pahorja. Koronavirus pa je prekrižal vse načrte, tako da do svečanega odkritja še ni prišlo. Med tem časom so potekala še dodatna dela, ki so zadevala v glavnem ureditev okolice, dohodne poti od gostišča Pikol do spomenika, zgradili pa so tudi kamniti zidek, ki spomeniku še dodatno daje videz urejenosti.Kdaj bo spomenik deležen državniškega »blagoslova« Slovenije in Ukrajine, še ni znano. Vse je odvisno od epidemije covida-19, ki ne popušča, tako da bodo po vsej verjetnosti zastave v Panovcu zaplapolale šele spomladi prihodnje leto.