Za okrepitev vzgojne ponudbe razpisali 150.000 evrov

Fundacija Goriške hranilnice je razpisala skupno 150 tisoč evrov, s katerimi želijo podpreti vzgojne in didaktične težave, s katerimi se soočajo dijaki prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol. S projektom Didattica+, ki je namenjen šolam, bo Fundacija financirala dodatne ure za okrepitev znanja dijakov. Prijava na razpis je možna do 31. marca. Z razpisom Educ-AZIONE, ki je namenjen izvenšolskim vzgojnim ustanovam, bo Fundacija ravno tako okrepila didaktične kompetence in potencirala znanje dijakov. Rok za prijavo na razpis, ki je namenjen ustanovam in krajevnim združenjem, zapade 15. aprila. Vse informacije so na voljo na spletni strani Fundacije Goriške hranilnice.