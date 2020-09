Za osumljencema na begu je razpisana mednarodna tiralica

Hrvata, ki sta bila vpletena v majski obračun s streljanjem na Rejčevi ulici v Novi Gorici, sta še na begu, osumljena sta poskusa uboja. Motiv za dogodek, v katerem je bilo vpletenih več oseb, še ni popolnoma jasen, pojasnjujejo na policiji. Zagrožena kazen za to kaznivo dejanje je do 15 let zapora. Za njima je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo evropski nalog za prijetje in predajo in mednarodno tiralico.

V obračun, ki se je 26. maja sredi belega dne dogajal pred enim od lokalov na Rejčevi ulici, je bilo vpletenih več oseb. Policija je med preiskavo ugotovila, da sta se okoli 17. ure z osebnim avtomobilom s hrvaškimi registracijami tja pripeljala 42- in 24-letni hrvaški državljan. Nato sta stopila do lokala, pred katerim je sedel 38-letni državljan Slovenije, sicer živeč v Gorici. Kot je včeraj pojasnil vodja novogoriških kriminalistov, Marino Pangos, je najprej med njimi prišlo do verbalnega spora, v nadaljevanju je sledil fizični obračun, v katerem je bila uporabljena tudi kovinska palica. Z njo je 24-letni moški 38-letnika udaril po zatilju. 38-letnik se je napadalca uspel otresti in mu odvzeti kovinski predmet, s katerim ga je nato večkrat udaril po različnih delih telesa. Po tem je 38-letni moški stekel do avtomobila, s katerim sta se osumljena pripeljala, in se s kovinskim predmetom znesel še nad vozilom. Tedaj pa je 42-letni hrvaški državljan izvlekel pištolo in začel streljati v njegovi smeri. »38-letnik se je ustrašil za svoje življenje in se je skril oz. zbežal v smeri Prvomajske ulice, osumljeni pa je stekel za njim in med tem in izstrelil več nabojev, vendar bežečega ni zadel,« je napeto dogajanje opisal Pangos.

Takoj po dogodku je steklo iskanje osumljencev, policija je ugotovila, da sta se skrila v enega od stanovanjskih blokov, kjer sta začasno neprijavljeno bivala. Še istega večera sta pobegnila na Hrvaško. Novogoriški kriminalisti so zoper 42-letnega in 24-letnega osumljenca konec junija letos podali kazensko ovadbo zaradi poskusa kaznivega dejanja uboja, prav tako so 42-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja oz. posesti ukradene pištole. Za oba osumljenca na begu je sodišče izdalo evropski priporni nalog in mednarodno tiralico.