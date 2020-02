Dobrih 400 ljudi se je včeraj zbralo na Kontradi v Kanalu, da bi izrazili svoje nestrinjanje z nadaljnjim onesnaževanjem srednje Soške doline. »Kdo postavlja ceno življenju?« »V dveh desetletjih je med nami zbolelo ali umrlo več kot 2.500 ljudi. Ali ni to dovolj?« »Za otroke se borimo in za čisto dolino.« To je le nekaj napisov s številnih transparentov, s katerimi so zbrani izražali svoj protest, udeležence izredne seje občinskega sveta Občine Kanal pa so pričakali v popolni tišini. Na sejo so bili vabljeni predstavniki ministrstev za zdravje in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje, kjer poteka postopek predpresoje prošnje Salonita za povečanje količine sežiga odpadkov, nadalje predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Salonita, Registra raka in Zdravniške zbornice Slovenije.Zdravnica iz Deskel, Nevenka Mlinar, ki je pobudnica poziva zdravnikov, je s seboj prinesla 7.000 podpisov občanov iz Kanala in Deskel in drugih okoliških vasi v podporo prizadevanjem protestnikov. Na okoljsko problematiko v srednji Soški dolini že vrsto let opozarjajo v društu Eko Anhovo in dolina Soče, pred dnevi pa je nastala še civilna iniciativa Danes, ki zahteva izenačitev mejnih vrednosti za sežig in sosežig ter takojšnje prenehanje kurjenja nevarnih odpadkov v Salonitu.

