Za pomorsko povezavo med Gradežem in Trstom iščejo novo ladjo

Goriški pokrajinski prevoznik APT je prekinil pogodbo z beneško skupino Vidali, ki je v zadnjih letih le relativno uspešno skrbela za pomorske povezave med Gradežem in Trstom ter Lignanom. Ladji Audace in Adriatica sta lani imeli zelo nesrečni sezoni. Prva je po skorajšnji potopitvi še zasežena v ladjedelnici v San Giorgio di Nogaro, druga pa je zaradi birokratskih zaprek predčasno zaključila sezono.

Prijave na nove razpise (objavljen je tudi tisti za plovbo med Gradežem in Oglejem) sprejema APT do konca februarja, predvsem tisti za Trst pa zahteva od ponudnika dokajšnjo izboljšavo storitev. Prevoznik zahteva ladjo, ki zmore pluti s hitrostjo dvajsetih vozlov, je stara manj kot petnajst let in lahko prevaža vsaj 250 potnikov in 50 koles. Obratovalna sezona naj bi se začela 1. maja in sklenila 28. septembra. Med julijem in avgustom naj bi ladja plula trikrat dnevno, sicer dvakrat. Pogodba bi bila sprva dveletna, z možnostjo podaljšanja za dodatna tri leta.