Za posojilna jamstva skrbi nova goriško-tržaška naveza

Da bi še ustrezneje odgovarjali na potrebe krajevnega gospodarstva, ki tudi zaradi koronavirusa potrebuje posebno pomoč, sta združila moči konzorcija za posojilna jamstva Confidi iz goriške in tržaške pokrajine. Na skupnem zasedanju dveh upravnih svetov so v sredo, 8. julija, soglasno odobrili združitev in nastanek novega konzorcija za Julijsko krajino, ki bo imel 4696 članov in 40 milijonov evrov vredno premoženje.

»Na združitvi smo delali preko poldrugo leto. Prepričani smo, da bomo z združenimi močmi lahko kos novim razmeram na tržišču, ki so zaradi koronavirusa še toliko bolj zaostrene,« poudarja Antonio Paoletti, ki bo poleg Trgovinski zbornici za Julijsko krajino odslej predsedoval tudi novemu goriško-tržaškemu konzorciju Confidi. Na podpredsedniški mesti sta bila imenovana Pietro Marangon, dosedanji predsednik konzorcija Confidi za goriško pokrajino, in Franco Rigutti, dosedanji predsednik konzorcija Confidi za tržaško pokrajino. Novi glavni direktor konzorcija za Julijsko krajino je Pierluigi Medeot, ki ima preko dvanajst let izkušenj v goriškem konzorciju, medtem ko bo vlogo izvršnega direktorja opravljal Massimiliano Ciarrocchi.