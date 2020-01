Za premično »zeleno elektriko« vse več zanimanja svetovnih podjetij

Potem ko so na Univerzi v Novi Gorici maja lani s slovenskim podjetjem Institute CES podpisali pogodbo o prodaji patentnih pravic za postopek shranjevanja električne energije v trdni snovi, so se v univerzitetnem Laboratoriju za raziskave materialov v Ajdovščini lotili izdelave delujočega prototipa. Ta je sedaj nared in že žanje zanimanje podjetij z vsega sveta.

»Zanimanje je res neverjetno, gostili smo že predstavnike zelo velikih svetovnih podjetij, ki bi lahko bila potencialni investitorji. Doslej sem imel že okoli petnajst predstavitev delovanja tega sistema,« je včeraj za Primorski dnevnik povedal Matjaž Valant, izumitelj tega patenta, ki je tudi vodja Laboratorija za raziskave materialov in dekan Fakultete za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici. Pri prototipu mu je pomagal še Uroš Luin, doktorant na tem projektu. »S prototipom lahko demonstriramo delovanje shranjevanja električne energije v trdni snovi in ocenimo izkoristke takšnega sistema,« je zadovoljen Valant. Za projekt sedaj iščejo večjega investitorja, ki bo omogočil gradnjo sistema v realni velikosti.

Kako torej zadeva deluje? Izum Matjaža Valanta rešuje problem shranjevanja električne energije v oksidacijsko redukcijskem potencialu trdne snovi. Postopek je ekološko nevtralen, ekonomsko ugoden ter omogoča trajno shranjevanje energije z energijsko gostoto večjo od tiste v npr. fosilnih gorivih.