V stanovanjski hiši na Verijevem korzu v Gorici so včeraj (v petek) mimoidoči okoli 20. ure opazili uhajanje dima; na pomoč so poklicali gasilce, ki so prihiteli na prizorišče s tremi vozili, poleg njih pa so na kraj prišli tudi karabinjerji. Po besedah goriških gasilcev pa se je nato izkazalo, da ni bilo večje nevarnosti. Dim se je dvigal iz električnega razdelilca za domačo uporabo, ki je pregorel. Začetek požara so gasilci ukrotili brez težav in kmalu zatem spet odprli cesto za promet.