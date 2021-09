Za ranljive skupine še 300.000 evrov

Upravni svet Fundacije Goriške hranilnice, ki ga po novem vodi Alberto Bergamin, je v prejšnjih tednih namenil 300.000 evrov financiranju projektov, ki so namenjeni nudenju pomoči prikrajšanim skupinam in zlasti starejšim občanom. Zato so rok za prijavo na razpis »Welfare di Comunità«, ki podpira projekte za boj proti revščini in socialni izključenosti ter za nudenje pomoči mladini, starostnikom in invalidom, podaljšali do 15. septembra. Razpis je objavljen na spletni strani www.fondazionecarigo.it.

Posebno pozornost bodo namenili projektom socialnega vključevanja starejših ljudi in krepitvi socialno-skrbstvene pomoči na domu. »Pandemija covida je povečala socialno izolacijo šibkejših skupin in je velike težave povzročila zlasti starostnikom. Zato je pomembno, da podpremo projekte, ki so namenjeni njihovemu ponovnemu socialnemu vključevanju in tudi njihovemu digitalnemu opismenjevanju,« meni predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin.Na razpis se lahko prijavijo lokalne samouprave, javne ustanove, ki nudijo zdravstvene in socialne storitve, ter tudi prostovoljna društva, zadruge in socialna podjetja. Fundacija Goriške hranilnice bo podprla predvsem projekte, ki bodo ustvarjali povezave med različnimi ustanovami tretjega sektorja ter med tretjim sektorjem in javnimi institucijami.