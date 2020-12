Za razvoj Tržiča in njegovega zaledja devetmilijonski deželni prispevek

Tržič in njegovo zaledje bosta prejela devet milijonov evrov za izvajanje turistično-trajnostnega razvojnega načrta za tržiško obalno in kraško območje. Prispevek je v prejšnjih dneh napovedala Dežela Furlanija - Julijska krajina, deželni svet pa ga je – po marsikaterem kritičnem posegu iz vrst opozicije – sprejel v torek.

Devetmilijonski prispevek je bil za marsikoga sporna izbira, predvsem za deželne svetnike Demokratske stranke, ki so predstavili amandma, s katerim bi v posege devetmilijonskega prispevka prišel v poštev tudi tržaški Kras. Kot je Primorski dnevnik že poročal včeraj, amandmaja deželni svet ni sprejel. Diego Moretti (DS) je pojasnil, da devet milijonov za Tržič ne bi izpadlo tako nenavadno, »ko bi Dežela razpolagala z vizijo in načrti za okrepitev turistične ponudbe na vseh območjih«.

Tržiška županja Anna Cisint ostro odgovarja na besede predstavnikov Demokratske stranke. »Svetniki DS se norčujejo iz Tržica. Predstavnika DS, Iacob in Shaurli, se posmehujeta našemu mestu, ker po njunem mnenju nimamo pravice do prekvalifikacije območja s čudovitim projektom, s katerim bomo promovirali in razvili področje termalnih voda, kulture in navtike,« je povedala županja. Vsebin projekta sicer še ne razkriva, saj sodi »v večji načrt za prekvalifikacijo mesta«.