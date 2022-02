Za reševanje knjižnice potreben skupen nastop

Goriški župan Rodolfo Ziberna je včeraj obiskal državno knjižnico v Mamelijevi ulici, ki ji zaradi pomanjkanja osebja grozi zaprtje. Župana sta sprejela direktorica oz. vršilka dolžnosti Angela Polo in višji upravni svetovalec Mauro Perissini. Župan jima je izrazil bližino občine in željo, da bi se naredilo vse, kar je potrebno za ohranitev te ustanove.

Knjižnica tvega zaprtje, ker se bo večina osebja upokojila v letošnjem letu, na obzorju pa ni novih uslužbencev. Razlog za to je povsem izčrpana lestvica osebja, ki sega v leto 2009: od takrat ni bila sestavljena nova lestvica. Težko uresničljivo bi bilo tudi pripeljati v Furlanijo - Julijsko krajino osebje iz drugih dežel. Pomanjkanje ustreznega kadra za položaj direktorja pa ravno tako tare marsikatero knjižnico na državni ravni.»Čakam na odgovor ministra za kulturo Daria Franceschinija, pred časom pa mi je zagotovila svoj trud za rešitev problema tudi direktorica za knjižnice Paola Passarelli. Težava, kot omenjeno, ne zadeva samo Gorice, temveč razne druge knjižnice v državi. Časa pa je vse manj. Zato sem direktorici Polo in višjemu svetovalcu Perissiniju sporočil, da bom za pomoč knjižnici angažiral vse ustanove in gospodarske subjekte na teritoriju. V sodelovanju z njima bomo pripravili dokument za vlado; za podpis pod dokumentom bomo prosili parlamentarce, deželne svetnike in ostale župane na Goriškem. Stopili bomo v stik tudi s Trgovinsko zbornico in Fundacijo Goriške hranilnice,« pravi Ziberna.

»Tako kot je storil predsednik republike Sergio Mattarella, tako naj tudi italijanska vlada da močno znamenje Gorici, tudi z zaščito kulturnih storitev na teritoriju, začenši s knjižnico. Razumem, da so težave na državnem nivoju, o čem priča 13 let stara lestvica, vendar za te pomanjkljivosti ne more plačati Gorica, ki je z Novo Gorico dobila naziv Evropske prestolnice kulture. Upam, da bomo vsi stopili skupaj in upam, da bodo predstavniki vseh strank v Rimu dvignili glas in preprečili možnost zaprtja knjižnice, saj bi to bila res državna sramota,« zaključuje Ziberna.